© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Secondo quanto riportato da La Repubblica Firenze, la vittoria di ieri sera è stata una liberazione sia per il tecnico Vincenzo Italiano, sia per i giocatori, sia per la società che aveva fortemente puntato sul ritorno in Europa anche per tenere alta l’asticella delle proprie ambizioni.

A ribaltare il punteggio dell'andata ci ha pensato Nico Gonzalez. Il numero 10 porta la Fiorentina a viaggiare nuovamente in Europa con la speranza di arrivare fino ad Atene. Nella gara di ieri, oltre le diverse occasioni, cè tanto cuore della Fiorentina e del suo allenatore, che non teme nemmeno di inserire Kokorin nella ripresa.

Dopo il rigore segnato da un freddissimo Nico Gonzalez, inizia la festa: esultano i tifosi, salta in mezzo al campo Italiano e corre ad abbracciare i suoi giocatori. Un successo che può dare ancor più fiducia ai viola, specie in vista di domenica a Milano contro l’Inter. Una vittoria che rilancia la Fiorentina in Europa con l'obiettivo di riscattare Praga.