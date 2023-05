NAZIONE, Viola e l'8° posto: le possibili combinazioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Solo novanta minuti dividono la Fiorentina dal possibile ottavo posto. A tal proposito, l'edizione odierna de La Nazione, riporta tutte le possibili combinazioni dell'ultima giornata di campionato in ottica ottavo posto. Oltre ai viola, sono in lotta Torino, Monza e Bologna. La principale rivale della Fiorentina, punti in classifica alla mano, è il Torino (impegnato contro l'Inter), che tra le altre cose, ha gli scontri diretti a favore. In ogni caso i viola, specifica il quotidiano, devono vincere e su questo non ci sono dubbi. Un’altra contendente è il Monza che ha sprecato un match point contro il Lecce. I brianzoli andranno a Bergamo per vincere contro l’Atalanta, sperando di un doppio stop viola e granata. Il Bologna parte di rincorsa. Mentre, in caso di pareggio gigliato a Reggio Emilia? L’incastro prevederebbe uno stop del Torino e un pareggio (o ko) di Monza e Bologna.

Leggi anche: "8° POSTO, Viola obbligata ad arrivare davanti alle altre"