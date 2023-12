NAZIONE, Primo tempo Horror, poi segna Beltran

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, la Fiorentina ieri pomeriggio al Franchi è riuscita a vincere una partita che per lunghi tratti, più di un'ora di gioco avrebbe potuto addirittura perdere. Non solo, ma grazie a questo soffertissimo successo i viola tornano al quinto posto in classifica al pari del Napoli e solo un punto dietro al Bologna quarto. Dopo un primo tempo da incubo che inizia con il rigore prima causato e poi parato da Terracciano, e che continua con una serie di errori clamorosi degli attaccanti scaligeri davanti al portiere viola(che si mette in mostra con una super prestazione), nella seconda frazione Italiano cambia tutto.

Fuori Nzola, e con lui il progetto delle due punte insieme che non ha portato almeno per ora grossi risultati, Lopez e Sottil, e dentro Barak, Arthur e Sottil. La Fiorentina riesce ad entrare così in partita e, dopo una prima occasione per Mandragora parata da Montipò, arriva al gol con il colpo in mischia di Lucas Beltran. Nel finale i viola amministrano e portano a casa tre punti importantissimi nella corsa alla Champions League.