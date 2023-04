CORR. SPORT, Esterni con la mentalità da centravanti

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il recente rendimento degli esterni in casa Fiorentina. Un ruolo fondamentale nell’economia di una squadra come quella di Vincenzo Italiano. Una pedina che deve sapersi trasformare anche in prima punta. E di conseguenza fare gol. I problemi, riguardo quest'ultimo aspetto, sono stati molti. Ultimamente però, sembra esser stata voltata pagina. Gonzalez e Ikoné a segno in Coppa, Brekalo continua a prendere pali e Sottil piano piano sta rientrando al 100%. Senza ombra di dubbio, sono segnali positivi.