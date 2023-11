COR.FIO., Viola e la crisi gol. Se non segna Nico, nessuno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Anche il Corriere Fiorentino, oggi in edicola, si sofferma sul problema del gol in casa viola. Come spiega il quotidiano, non era mai successo sotto la gestione Italiano che la squadra non segnasse per tre match di fila, e sono bastate tre gare consecutive di Gonzalez a secco per non trovare la rete.

I primi imputati non possono che essere Beltran e Nzola, scrive il Corriere. Faticano tremendamente a rendersi pericolosi. Mai una giocata personale, mai un attacco deciso al primo palo - si legge -. Tra gli esterni, poi, in Serie A oltre Nico sono arrivati solo due gol (uno di Kouame e uno di Brekalo).

Infine, quando serve fare la differenza nell’uno contro uno, l’unico giocatore di Italiano che salta l’uomo è Nico Gonzalez, poi il vuoto. Caratteristica che, purtroppo, incide anche sul fatto che la squadra di Italiano non abbia ancora ricevuto un rigore a favore.