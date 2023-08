COR.FIO, Rapid Vienna: una gara da non sottovalutare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si concentra sulla prossima avversaria di Conference League della Fiorentina. Per accedere al sorteggio che a inizio settembre determinerà la fase a gironi della prossima Conference League la Fiorentina dovrà superare gli austriaci del Rapid Vienna. Il terzo turno preliminare ha dimostrato la forza dei prossimi avversari della Fiorentina, che sono stati capaci di rifilare 5 gol al Debrecen dopo lo 0-0 dell'andata. La gara tra Rapid Vienna e Debrecen sembra un avvertimento per la Viola che non dovrà sottovalutare l'impegno, considerando anche la condizione migliore degli austriaci.

Un altro fattore importante è che nell’Allianz Stadion di Vienna non potranno esserci i tifosi della Fiorentina per via del divieto di trasferta imposto dalla UEFA dopo i fatti di Basilea della passata edizione di Conference. L'accoglienza per la squadra di Vincenzo Italiano non sarà delle più amichevoli, considerando anche che l'Austria Vienna, storico rivale del Rapid Vienna, ha la maglia viola proprio come quella della Fiorentina, di conseguenza cori e striscioni sono già stati riproposti sui social nell'ottica del match di andata.