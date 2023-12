FIORENTINA, Amaro in bocca per le 6 occasioni perse

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scritto sulle colonne de La Nazione oggi in edicola, quello di Roma è stato un pareggio che ha lasciato l'amaro in bocca ai ragazzi di Italiano. "È mancato lo zuccherino finale" ha detto Biraghi nel post partita. La squadra viola per come si era messa la gara, prima con l'infortunio di Dybala e poi con le due espulsioni per i giallorossi, poteva fare di più per portare a casa l'intera posta in palio. La sensazione è che quando quando c’è da fare uno step in avanti la squadra non riesca a farlo.

Il rammarico è ancora più grande perché la gara di Roma lascia anche tanti aspetti positivi come la forza di rimontare l'iniziale vantaggio capitolino. Purtroppo la Fiorentina, senza essere bocciata, è sempre stata rimandata nelle gare in cui poteva fare la differenza nella lotta Champions. Dalla sfida contro il Frosinone alla trasferta di domenica sera, per sei volte la formazione gigliata ha fallito l'esame. La lotta però è ancora lunga, vedremo come andrà a finire.