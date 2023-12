CARNEVALI, A gennaio Berardi non verrà ceduto

FirenzeViola.it

Sulle sue pagine odierne, la Gazzetta dello Sport pubblica un'intervista fatta al Direttore Sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali. Tra i vari oggetto di discussione, non poteva mancare Domenico Berardi, ormai da anni obiettivo di mercato della Fiorentina. Queste le parole del dirigente neroverde sul calciatore campione d'Europa con gli azzurri: "Berardi non lo vendo. A gennaio non vendo nessuno. Noi ascoltiamo tutte le offerte e valutiamo.

Ma a gennaio non vendiamo i giocatori importanti. Domenico è un ragazzo serio, un grande professionista che tiene molto al Sassuolo. In estate, dopo che chiusi alla sua cessione, non ci fu bisogno di chiarirsi: a volte il silenzio è più importante delle parole, soprattutto tra due persone che si conoscono bene e che si stimano come io e lui. Laurientè? Anche lui è centrale nel progetto del Sassuolo".