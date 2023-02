CABRAL, La Viola ora si affida alla sua continuità

Come riportato da La Gazzetta dello Sport sembra aver ingranato Cabral, e tutta Firenze sa quanto ce ne sia bisogno: doppietta a Braga, gol all’Empoli. Italiano dovrebbe dargli la possibilità di proseguire sulla buona strada, sistemandolo al centro del tridente con Ikoné e Kouame ai lati. "Lo vedo meglio fisicamente, mentalmente, penso che sia il momento giusto per ritenerlo pronto per essere utilizzato da inizio partita", ha anticipato il tecnico viola. La Fiorentina ha un ampio orizzonte europeo davanti: la rosa delle sopravvissute di Conference non è spaventosa, la rotta verso la coppa può essere una possibilità concreta. Sempre che si presenti la versione buona. E magari portarla anche in campionato.