BELTRAN, El Vikingo è pronto a conquistare Firenze

Fonte: Corriere Fiorentino

Quando si parla di attaccanti argentini a Firenze viene sempre in mente il più grande di tutti, Gabriel Omar Batistuta. Per questo c'è tanta attesa di vedere all'opera Lucas Beltran, attaccante in arrivo dal River Plate Un colpo a sorpresa che, un po’ com’era accaduto per Nico Gonzalez, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi. Lo stesso, e così torniamo al punto di partenza, col quale la gente aveva accolto le voci che volevano i viola sul punto di acquistare Julian Alvarez. E chissà. Magari è proprio dopo aver visto com’è andata che il club di Commisso in questo caso ha deciso di fidarsi di Nicolàs Burdisso. È stato lui, in questi mesi, a tessere la tela. Convinto di poter regalare a Firenze un attaccante capace di farla innamorare.

Non a caso sia Scaloni (c.t. dell’Albiceleste) che Mancini (Beltran ha passaporto italiano) lo stanno seguendo da vicino. Il Vichingo insomma (in patria lo chiamano così per i capelli biondi) è pronto al grande salto. Dal campetto dell’Instituto dove ha iniziato a giocare al Monumental il passo è stato grande ma quello per l’Europa, e per Firenze, lo sarebbe ancora di più.