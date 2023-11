ATTACCO, Urge svolta. La nuova viola sembra per Nzola

FirenzeViola.it

La sosta per incrementare i gol degli attaccanti. Come sottolinea La Nazione, è questa la speranza di Italiano in vista della ripresa. Si cercano più gol da Nzola e Beltran, e l’impressione è che il nuovo corso tattico visto contro il Bologna possa servire per dare più campo all’angolano, per sfruttare l’attacco alla profondità che ha portato al rigore di Leskovac.

L'argentino ha una qualità diversa, indiscutibile - si legge -. Casomai è il fisico che deve migliorare per giocare spalle alla porta da 9 della Fiorentina. E anche sugli esterni c’è bisogno di una produzione maggiore. Sottil, Brekalo, ma anche Ikoné e Kouame, in tutto fanno cinque reti. Troppo poche.