ATTACCO, Italiano abituato a sorprendere. A Verona...

In vista della prossima, delicata, sfida di campionato al Bentegodi contro l'Hellas Verona, l'edizione odierna de La Nazione, fa il punto su chi potrebbe partire dal primo minuto in attacco. A rigor di logica, scrive il quotidiano, visto che Cabral è momentaneamente più in forma di Jovic, lunedì pomeriggio dovrebbe cominciare lui da titolare. Italiano però ha abituato tutti alle sorprese, quindi resta un rebus da sciogliere nelle prossime ore.