Dopo Buongiorno Firenze e Chi si Compra già andati in onda, prosegue la programmazione su Radio Firenzeviola. Dalle 12 parte 'Viola amore mio' con Lorenzo Marucci in conduzione, poi sarà il turno di Palla al Centro con Tommaso Loreto e Luca Calamai fino alle 17, quando in studio arriveranno Giacomo Galassi e Stefano Prizio per chiudere la giornata di dirette fino alle 19.

