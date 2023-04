PIERINI A RFV, Coppa Italia più abbordabile per i viola

FirenzeViola.it

Alessandro Pierini, ex Fiorentina e in campo in uno dei precedenti dei viola contro squadre polacche, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante Viola AmoreMio:"Mi ricordo i preliminari di Champions contro il Widzew, fu una partita complicata, il che era evidente dato che si parla della Champions League, ma che comunque riuscimmo a vincere e portare a casa".

Cosa pensa della partita di stasera?

"Penso che la Fiorentina possa riuscire a battere il Lech, che è una squadra assolutamente alla sua portata, ovviamente per i Viola non ci sarà niente di agevole essendo una semifinale di una coppa europea, che seppur giudicata mediocre, sicuramente richiederà un salto di qualità man mano che ci si avvicina all'atto finale".

Cosa pensa dell'esplosione di Cabral?

"Cabral ha dovuto vivere quello che è un essenziale processo di adattamento al gioco della Fiorentina e al gioco della Serie A. Possiamo dire che ora è un giocatore fondamentale di questa Fiorentina, su cui vale la pena puntare soprattutto per questo finale di campionato".

E della probabile formazione della Fiorentina di stasera?

"Sulla probabile formazione di stasera penso che comunque a prescindere dalle decisioni di Italiano, la squadra può contare sulla presenza di giocatori di livello, vedi Barak, Castrovilli, Bonaventura, Amrabat. Altra cosa importante riguarda la possibilità per Italiano di poter contare su giocatori di qualità anche in panchina, da inserire a partita in corso".

Pensa che la Fiorentina riuscirà quest'anno a vincere un trofeo?

"Spero veramente che ci riesca, che possa regalare una gioia del genere a Firenze dopo più di vent'anni dall'ultima volta, in cui io ero presente ed ero uno dei protagonisti; mi ricordo la soddisfazione mia come di tutta la squadra nell'aver vinto quella Coppa Italia".

Quali squadre ritiene favorite in Conference?

"Penso che una delle favorite sia il West Ham, anche solo per il fatto che è abituata a giocare un campionato importante e difficile come la Premiere League. Tra le favorite comunque includo anche la Fiorentina, magari non pienamente alla pari degli inglesi, ma sicuramente appena dopo".

Tra le due coppe, quale è più raggiungibile per la Fiorentina?

"Penso che per i Viola al momento è più abbordabile la Coppa Italia rispetto alla Conference, se contiamo poi che nel primo caso la Fiorentina è a 90 minuti dalla possibilità di giocare la finale a Roma".