ONOFRI A RFV, Italiano come Gasperini: ci si diverte

Claudio Onofri a Radio Firenze Viola

Il tecnico Claudio Onofri ha parlato oggi a Radio Firenzeviola per commentare le novità tattiche proposte dalla Fiorentina nelle ultime settimane: "Italiano ero già andato a vederlo a La Spezia e mi accorsi subito come le sue squadre interpretino uno spartito a memoria che lascia spazio alle individualità. Sono molto soddisfatto del cambiamento in Italia che porta allenatori giovani come Italiano in Serie A: il fatto di non vedere solo passaggi laterali monotoni tra i centrali di difesa è ottimo. Non lo fanno solo Gasperini o Italiano, lo fa anche l'Inter con Bastoni, un centrale che si immedesima in un centrocampista. Uno come Martinez Quarta non si limita.La Fiorentina può fare ancora molto di più. Quando dico che una squadra "gioca come all'oratorio" è un complimento perché vuol dire che ti stai divertendo. Il calcio è anche questo e Italiano lo sa: sono felice che molti allenatori vengono considerati bravi proprio perché fanno fare queste cose. C'è una cosa del calcio italiano che proprio mi manda in bestia".

Quale?

"Che in Italia quando un calciatore prende un colpo cade a terra e guarda se ha la palla la sua squadra: in quel caso si rialza, sennò fa tutta la scena per far fermare il gioco. Questo limita lo spettacolo e in Premier non accade. Per questo se guardi una partita del campionato inglese non guardi i messaggi del telefono, lo butti via e ti guardi la partita".