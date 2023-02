MALENA A RFV, Ritiro in città positivo solo per un motivo

Francesco Malena, preparatore atletico, ha parlato su Radio FirenzeViola durante “Firenze in Campo” per parlare del prossimo ritiro della Fiorentina, la cui sede è ancora da stabilire: “Allenarsi in città non è ottimale, le temperature sono molto elevate e per gli atleti è complicato allenarsi. Conviene sempre allenarsi in montagna, dove c’è più ossigenazione per i muscoli e un clima più gradevole. Il ritiro in città può essere positivo solo per un aspetto familiare, magari i giocatori si sentono più vicini a casa”.

Prosegue: “All’inizio si fa un po’ di lavoro aerobico, poi si passa al lavoro di forza e palestra. Anche perché la principale funzione del ritiro è preparare l’atleta, massacrare il calciatore non va più bene. Ora si cerca di fare più carichi vicino alla partita. Molte squadre fanno allenamento in città e poi vanno a fare le tournée. Ma comunque, città o meno, la differenza la fa sempre la qualità”.