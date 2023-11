GAUTIERI A RFV, Viola può puntare alla Champions

FirenzeViola.it

L'allenatore, Carmine Gautieri, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante il "Social Club". Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina: "I viola hanno perso un po' la forma, ma è anche fisiologico. Italiano ha dato un gioco importante alla squadra, quando poi fai prestazioni al di sotto delle aspettative è normale che ci siano un po' di delusioni. E' normale che ci possa essere qualche battuta d'arresto".

Sulla difficoltà dell'attacco: "Per la mole di gioco che fa la Fiorentina è normale che gli attaccanti dovrebbero essere più concreti. Poi l'attaccante deve essere scaltro. Devono anche essere bravi a leggere determinate situazioni. Ma in questo la responsabilità non è dell'allenatore".

Si sono alzate troppo le aspettative? "La Fiorentina è una squadra forte, le aspettative sono diverse rispetto all'anno scorso. E' una società all'avanguardia, è in crescita costante. E' completa e diversa da quella che poteva essere due/tre anni fa. Più di questo un presidente a mio avviso non può fare. La Fiorentina già quest'anno ha la rosa giusta per puntare alla Champions League".

Sulla gara con il Bologna: "Ha un direttore sportivo forte. L'allenatore fa giocare bene la squadra, esprime un buon calcio. Sarà una bella sfida con due squadre che proveranno a giocare. Il Bologna è in fiducia, è una gara sentita. La Fiorentina sulla carta però ha qualcosa in più. Non ci si annoierà. Entrambi gli allenatori giocano all'attacco".

