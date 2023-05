CRAVERO A RFV, Dentro Castrovilli. Viola spregiudicata

FirenzeViola.it

L’ex difensore Roberto Cravero ha parlato a Dodicesimo Uomo su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sulla possibilità di vedere Castrovilli mediano: "Oggi è una gara che va oltre il futuro, oggi si deve anche rischiare qualcosa. Castrovilli è vero che può abbandonare la posizone perché va avnti, ma ti dà tanta qualità, sta più vicino alla zona gol e hai più possibilità di segnare. Questa è una partita dove devi offendere e fare gol. Mettere due giocatori davanti alla difesa che ti danno sicurezzza in questo momento non serve. La fiorentina deve essere spregiudicata. Secondo me è giusto mettere Castrovilli e quindi più qualità".

Su Brekalo: "Ho visto Brekalo al Torino e aveva fatto bene. La mia paura è che alla Fiorentina non abbia grande spazio. Lui ha bisogno di continuità e in questo momento Italiano non gliela può garantire perché in quel ruolo c'è grande concorrenza".