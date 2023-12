CALAMAI, Rocco, tutto pur di battere Cairo domani sera

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero la sfida di domani tra Fiorentina e Torino che metterà di fronte Rocco Commisso e Urbano Cairo, due presidenti che in tempi recenti se le sono dette di santa ragione ricorrendo anche alle vie legali: "La gara di domani vedrà sfidarsi due squadre che hanno due tifoserie cementate da un'amicizia storica che ha resistito anche a recenti incomprensioni ma sarà anche un confronto tra due presidenti divisi quasi su tutto, impegnati addirittura in aule di tribunale. Una rivalità che stona in rapporto all'amicizia tra le due tifoserie.

Io credo che Rocco Commisso non avrebbe problemi a rimettersi gli scarpini, come quando giocava nella squadra della sua Università, e farebbe di tutto pur di battere Urbano Cairo, magari risfoderando il soprannome di "Gattuso americano" che gli era stato dato decenni fa".