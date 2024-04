RUBINHO A RFV, Agenti mi chiedono portieri per i viola

FirenzeViola.it

L'ex portiere di Genoa e Juventus Rubinho ha parlato così a Radio FirenzeViola: "Ci sono bei giocatori qua in Sud America, soprattutto in Brasile, il problema è che i club brasiliani chiedono cifre troppo alte e questo è un peccato. Club Brugge? Parliamo di una squadra che sta facendo molto bene sia in campionato che in Conference. In una semifinale è ingiusto trovare un favorito per questo è naturale dire 50 e 50. A fare la differenza sarà sicuramente il pubblico di tifosi. Conosco le atmosfere nel campionato belga e i tifosi sono molto caldi e importanti. Mi auguro che la Fiorentina faccia bene in casa così da chiudere i conti già alla andata".

Un suo giudizio sui portieri viola? "L'anno prossimo la Fiorentina cercherà un portiere, te lo dico già ora. Alcuni agenti in Italia mi hanno chiamato per chiedermi dei portieri brasiliani. Christensen è bravo ma non è un portiere da Fiorentina. Una squadra forte deve avere un portiere di peso".

