C. ESPOSITO A RFV, A Firenze vedrei bene Sarri: è l'uomo giusto

L'ex attaccante Carmine Esposito ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, commentando il momento della Fiorentina: "Le prime due annate in Conference possono andare bene ma ora è tempo di puntare a qualcosa di più importante come ha fatto il Bologna che ora si gode il momento. Credo che la scelta del prossimo allenatore potrà far capire il tassellino che vuole la società. Con un nome importante si potrebbe alzare ulteriormente l'asticella".

Chi vedrebbe meglio a Firenze in futuro?

"Ho sentito voci un po' strane su Pioli, ma a me piacerebbe vedere Sarri che sarebbe un allenatore ideale per la Fiorentina. Mi pare lui l'uomo giusto, anche se vedo che qualcuno lo dà vicino al Bologna".

