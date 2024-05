ATREIDIS (OPEN TV) A FV: "AI TIFOSI VIOLA CONSIGLIO DI NON INDOSSARE SIMBOLI DELLA PROPRIA SQUADRA PRIMA DI ENTRARE ALLO STADIO"

FirenzeViola.it

Greg Atreidis, giornalista di Open Tv, TV nazionale greca, ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it della finale tra Fiorentina e Olympiacos: "Ricordo la partita di Europa League dei viola contro il Paok Salonicco, la Fiorentina era una grande squadra ai tempi ed era una gara che ha attratto un sacco di tifosi del Paok, c'erano tanti tifosi che venivano anche da fuori città. Adesso però stiamo parlando di un altro contesto. Avremmo potuto parlare anche di un'altra sfida tra Fiorentina e Paok, in semifinale di Conference, ma non è successo. Adesso il focus è sul fatto che l'Olympiacos ha compiuto un vero e proprio miracolo, riportando una squadra greca in una finale europea dopo tantissimo tempo".

Lei segue per il suo canale tutto il campionato greco, la Super League Ellada. Come sta andando?

"Credo che questo sia il campionato più combattuto degli ultimi cinquant'anni. Ho parlato anche con qualche giornalista più anziano e nessuno si ricorda un campionato così avvincente. Diciamo che per gran parte della poule scudetto è stata una lotta a quattro squadre, o meglio tre e mezzo, perché per gran parte della stagione l'Olympiacos è stata lontana dalle primissime posizioni. L'Olympiacos rimane comunque la squadra con più titoli nella storia del campionato greco e non si può comunque mai dire che sia fuori dalla corsa al campionato.

Sembra un bel momento per il calcio greco. Come avete vissuto la cavalcata dell'Olympiacos in Conference?

"Non credo che tante persone avrebbero scommesso su questa squadra, soprattutto prima del doppio confronto con l'Aston Villa. Ed è per questo che qui c'è grande attesa. Per tutti è un sogno quello che sta succedendo e vogliono sognare fino alla finale e oltre. Per essere onesti, quando è stata creata la Conference League, qui in Grecia in tanti hanno snobbato il torneo. Squadre come Olympiacos o Panatinaikos sono abituate a giocare contro club blasonati e in Champions league. A inizio stagione lo pensavano tutti. A dir la verità in tanti l'avevano cambiata già idea anche grazie a quanto fatto dal Paok nella prima edizione, che nel 2022 arrivò fino ai quarti prima di essere eliminato dall'Olympique Marsiglia. Poi per quanto riguarda l'annata dell'Olympiacos, è già di per sè unica per un club greco. Adesso tutti qui sono eccitati, sono "affamati" se così si può dire, alla vista del trofeo".

Per la Fiorentina non sarà comunque facile giocare in un contesto come quello dello stadio Agia Sophia di Atene, casa dell'Aek.

"Non sarà certo facile, no. Quando alla fine di un torneo arriva una squadra dello stesso paese è chiaramente un vantaggio, soprattutto per l'atmosfera ma anche perché conoscono bene lo stadio. E' il caso dell'Olympiacos, che conosce bene l'Opap Arena (così come viene chiamato lo stadio dell'Aek). Hanno giocato tante volte in quello stadio e i calciatori e l'allenatore sanno tutto di quel contesto. Penso anche che tanti dei ticket che la Fiorentina ha a disposizione per questa partita non saranno venduti e quindi ridistribuiti ai tifosi greci. Poi posso immaginare che la domanda sia anche quanto sarà difficile per un tifoso dell'Olympiacos giocare andare a tifare nella tana dei rivali e vi posso dire che è un grosso problema. E' qualcosa molto strana per tutti".

Il primo ministro ha parlato del fatto che sarà una festa e che ci sarà grande attenzione. Ci saranno però misure di sicurezze ad hoc?

"Sì, ci saranno tante misure di sicurezza. Perché lo stadio è al centro della città, ci sono strade piccole e poco attrezzate intorno. Questo renderà il lavoro dei poliziotti molto difficile. Negli scorsi giorni c'è stata una riunione Uefa per parlare della sicurezza che ha coinvolto i due club. Hanno parlato della situazione e fatto un piano di sicurezza. Credo che tutti i fan dell'Olympiacos partiranno in treno dal loro stadio nel Pireo per arrivare direttamente all'Opap Arena. Ci saranno tanti check degli agenti. Ci saranno altri piani per la Fiorentina e i suoi tifosi. Verranno prelevati da un punto comune e portati allo stadio. E' un piano simile a quello che si fanno in tanti grossi eventi, questa volta sarà più delicata la condizione. C'è però la necessità di non far incrociare le due tifoserie, perché sappiamo che potrebbero esserci problemi.

Che tipo di tifoserie sono quelle di Olympiacos e Aek e perché il loro rapporto è così difficile?

"Aek, Olympia e Panatinaikos sono i tre giganti del calcio greco. Non si amano, la rivalità più accesa adesso è tra Aek e Olympiacos, anche per gli scontri recenti a ridosso delle loro partite e soprattutto per i loro proprietari. Le due proprietà non hanno fatto nulla per disincentivare gli scontri e per far capire alla gente che si tratta solo di partite di calcio. Ecco perché la polizia in Grecia è allenata a cercare di sedare i problemi legati alle partite. Il primo ministro lo ha detto più volte: "Quella di Atene deve essere una festa per tutti, in un nuovo e bellissimo stadio. Tutto questo per poter riospitare partite del genere nel nostro paese".

Gli scontri tra queste due tifoserie sono legati anche a motivi politici?

"Direi di no. Ripeto che la rivalità sia soprattutto cresciuta per ragioni di business tra il proprietario dell'Aek Dimitris Melissanidis e quello dell'Olympiacos, Evangelos Marinakis. Due uomini molto potenti che influenzano anche i propri tifosi. E' una rivalità poi basata anche sul campo, sul fatto che ogni anno si contendono il titolo. Questa rivalità è radicata tanto nei tifosi. Un esempio è l'ultimo modo con cui i tifosi dell'Olympiacos stanno cercando di prendersi gioco di quelli dell'Aek, cantando in continuazione un coro, "Vinceremo a casa vostra!" riferito proprio alla finale. In più, fino a poche ore fa se googolavi Opap Arena su google maps avresti visto che il nome è stato cambiato in Olympiacos arena, un altro scherzo dei tifosi biancorossi".

Che consigli darebbe ai tifosi della Fiorentina?

"Posso dirgli di rinunciare a indossare simboli della squadra almeno fin quando non sono dentro allo stadio. Di venire qui solo se hanno i biglietti, non presentarsi senza ticket perché in alcune aree potranno entrare solo con biglietto. Potranno anche godersi alcuni giorni da turisti in una città bellissima come Atene e visitare tanti posti. Dovranno solo evitare Nea Philadelphia e il Pireo. Magari non dire che sono qui per la finale, questo potrebbe essere più sicuro. Confondersi coi turisti è la cosa migliore. Non è una guerra, ma purtroppo per qualcuno qui lo è. Ma son convinto che con i giusti accorgimenti, i tifosi potranno godersi un'esperienza fantastica, con la possibilità di vincere un trofeo che sarebbe storico".

Chi vincerà secondo lei?

"Bella domanda, penso che possa vincere l'Olympiacos. Non sono un supporter dell'Olympiacos, credo solo che, come abbiamo visto negli ultimi match, l'Olympiacos lo voglia semplicemente di più. Sono una squadra in missione, un popolo in missione, tutti consapevoli di vivere una serata storica e di fare qualsiasi cosa sia possibile per vincere. Se dovessi dare una percentuale sarebbe leggermente sbilanciata sui greci, ma di poco, diciamo 55 -45%. Però è pur sempre una finale e sappiamo che può succedere tutto e cambiare tutto per un dettaglio. Tu che ne pensi".

La Fiorentina farà di tutto per vincere, anche perché non sarebbe l'ideale perderne due in due anni...

"Allora c'è da dire che anche la Fiorentina è 'affamata' come l'Olympiacos. L'unico consiglio che dò alla Fiorentina è di affrontare L'Olympiacos come se stesse per giocare con una big, perché già l'Aston Villa e il Fenerbache hanno sottovalutato i greci".