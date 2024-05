VIRGILI A RFV, Vi racconto il contatto viola con Sarri qualche anno fa. Sarebbe perfetto

FirenzeViola.it

Aurelio Virgili, amico intimo di Maurizio Sarri, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante 'Palla al centro' e ha commentato le parole dell'allenatore pronunciate oggi: "Ve l'avevo detto... Una delle caratteristiche di Maurizio è la schiettezza e per questo tanti tifosi lo hanno nel cuore, dice le cose come stanno, senza tanti giri di parole. Ha confermato quello che vi dicevo da tempo. Ha sempre scelto percorsi non legati ai soldi, forse solo alla Juve ha fatto quel tipo di scelta ma ancora ci racconta di quando la mamma non gli ha parlato per settimane quando scelse la Juve (ride, ndr). Sono bischerate quando si dice che vuole progetti economici importanti, vuole progetti in cui divertirsi, che lo intrighino. Mi ha sempre detto che gli piacerebbe chiudere la carriera a Firenze perché vede il modo di fare qualcosa di importante: se il nostro presidente la vedesse bene, potrebbe ripartire da lui".

Ha mai raccontato perché non decollò al primo contatto qualche anno fa?

"Sì ma non so se posso dirlo... Era ancora sotto contratto con la Juventus e ci fu un contatto con la dirigenza viola ma quando chiese di parlare col Presidente gli dissero che non era possibile".

Ma perché almeno non ne parlano?

"Non c'è alcun muro. Io so che il colloquio fu cordialissimo e c'erano diversi problemi: era un contatto, come si dice, davanti a un caffè. Lo fanno tutti e anche con i giocatori. Non c'è stato nessun problema e io son stato anche a cena con Pradè che mi disse 'non è scattata la scintilla'. Con Commisso non c'è stato confronto e poi venne fuori Italiano ed è andata bene in quella direzione. Se il presidente volesse vedere Sarri si vedrebbero subito e troverebbero anche un accordo".

