COLASANTO A RFV, Vedo Nico più nel progetto. Non lascerei Castrovilli a cuor leggero

Filippo Colasanto, navigato agente e intermediario, specializzato nel mercato argentino, in diretta su Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?". Queste le sue parole in vista della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos: "L'Olympiacos è una squadra in questo momento forte, in piena fiducia. Credo che arriverà allo stadio con netto anticipo. Se si fosse giocato al Pireo, lo stadio dell'Olympiacos, penso che la Fiorentina non avrebbe avuto scampo. Non a livello di forza, ma per una questione ambientale. Mentre all'Agia Sophia ci saranno anche i tifosi dell'AEK. E poi la Fiorentina arriverà per riprendersi ciò che le è sfuggito un anno fa. Ma prima deve fare punti stasera per non "ammazzarsi" a Cagliari, andando là senza dover vincere per forza per restare nelle coppe".

Da addetto ai lavori sul mondo argentino, cosa farebbe con Nico e Quarta?

"È dei giocatori per cui paghi il biglietto volentieri. Quest'anno lo vedo anche più dentro al progetto, responsabilizzato dal tecnico. È quello che ha più possibilità di muoversi sul mercato in casa Fiorentina. Se io voglio fare bene nelle coppe però, uno così me lo tengo. Mentre Quarta lo avanzerei un po', è forte in impostazione e nella conclusione di testa. Sento invece che andrà Castrovilli, che ammiro molto: capisco il dubbio della condizione, ma non lo darei via a cuor leggero. Sento che la Roma sta facendo un po' più di un sondaggio, ma io farei una scommessa col ragazzo: lo responsabilizzerei con un altro anno di contratto e un rinnovo automatico a certe condizioni".

