LIPPI, Europeo? L'Italia va per vincere. Spalletti...

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

L'ex ct dell'Italia Marcello Lippi è intervenuto direttamente dal Trofe Maestrelli dove ha iniziato parlando di Gianluca Vialli: "I ricordi di Vialli sono enormi. Abbiamo passato tanti anni insieme, era una persona straordinaria. Ogni volta che lo vedo c'è sempre un tuffo al cuore".

Su Allegri: "L'allenatore della Juve sarà sempre criticato. Allegri è un allenatore di grande cultura sportiva, se la giocherà fino in fondo anche quest'anno. A me la Juve piace sempre, ma se non vince non piace".

Sulla Serie A: "Mi piacciono 5-6 squadre che giocano un bel calcio tipo Empoli, Frosinone sono due. In Italia si gioca a calcio, ci sono tante squadre che giocano un bel calcio. Il calcio italiano sotto questo punto di vista è migliorato".

Sulla Supercoppa in Arabia: "Io le ho fatte sempre tutte lontano dall'Italia. Questi paesi vogliono vedere i campioni italiani e quindi pagano tanti soldi per vederli. L'unico motivo è questo".

Su Spalletti: "Ha dimostrato di essere l'uomo giusto al posto giusto. Ha fatto cose importanti, è una persona molto gradevole. Sono molto legato a lui, è una persona di grande livello".

Sull'Italia all'Europeo? "L'Italia va sempre per vincere, si pone sempre questo obiettivo".