CORSI, La finale della Fiorentina soddisfazione per tutti

Fonte: dagli inviati Luciana Magistrato e Andrea Giannattasio

© foto di giacomo.galassi

Presente a Coverciano per il workshop 'Il calciomercato ai tempi dell'intelligenza artificiale', promosso dal Movimento cristiano lavoratori col patrocinio e il supporto dell'Ussi, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "La finale della Fiorentina, così come quella dell'Atalanta, è sicuramente un motivo di soddisfazione per tutti noi italiani. Questa presenza nelle coppe europee ci permetterà di allargare il panorama e sono contento di questo. Speriamo che anche questo coinvolga la nazionale maggiore e che Luciano (Spalletti, ndr) faccia forse non un miracolo ma una cosa molto difficile".

Poi sull'Empoli: "Noi siamo nelle mani di noi stessi, quello che è successo ieri non ci interessa: la Roma sembra una squadra impossibile da affrontare ma abbiamo già dimostrato di poter vincere anche con squadre più importanti. Già da stamani stiamo preparando la partita e da domani cercheremo di cogliere la nostra occasione con motivazioni importanti. Un appello per i tifosi? Di venire allo stadio. L'Empoli resterà a prescindere dalla categoria. Un cambio negli uomini dell'Empoli? Ci penso spesso e a me piacerebbe tenere tutti".