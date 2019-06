SONDAGGIO FV, Siete felici del ritorno di Pradè?

La Fiorentina ha appena annunciato il ritorno di Daniele Pradè come direttore sportivo, in un ruolo da lui già occupato dal 2012 fino al 2016. Noi di FirenzeViola.it vogliamo toccare con mano l'umore della tifoseria, e capire chi pensa che sia un ritorno giusto, visti gli eccellenti risultati raccolti dai viola sotto la sua direzione, e chi invece la considera una minestra riscaldata, sulla scia di Corvino, che non potrà portare a veri risultati. Per votare il nostro sondaggio, basta cliccare sul link sottostante.

SONDAGGIO FV, DS: È TORNATO DANIELE PRADÈ: SIETE FELICI?