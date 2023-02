ORA TORNI IL FATTORE FRANCHI. I DATI A CONFRONTO COL 2021/22

Il supporto dei tifosi non è mai mancato in questa stagione (e lo testimonia il fatto che non si è mai scesi sotto i 30 mila presenti per le partite in casa), i risultati sì: la Fiorentina si prepara alla dodicesima sfida in campionato all'Artemio Franchi, là dove nel 2021/22 ha costruito la qualificazione in Conference.

Tanti dati a confronto tra le due stagioni sono impietosi per la Fiorentina di oggi, ma quello relativo alle partite in casa fa impressione: la scorsa stagione furono 13 vittorie in 19 partite e solo 4 sconfitte per un totale di 41 punti, questa in sole 11 partite ha già eguagliato il numero di sconfitte e superato quello di pareggi. Il che vuol dire che anche vincendo tutte le restanti partite, la Fiorentina 2022/23 farebbe comunque meno punti in casa di quella 2021/22.

Confronti a parte, è chiaro che quest'anno il Franchi è un fortino più facile da espugnare per gli avversari. Lo sanno bene Inter, Lazio, Torino e Bologna che hanno invertito un trend che in realtà ad inizio campionato aveva visto i viola dominare Napoli e Juventus pur non andando oltre lo 0-0. I fischi e le polemiche dopo l'ultima sconfitta con il Bologna sono ancora nei ricordi, la trasferta di Braga però potrebbe invertire la rotta anche nel rapporto tra tifo e squadra, per la verità sempre discretamente stretto anche se ultimamente un po' conflittuale.

La volontà degli uomini di Italiano è tornare a macinare punti in casa come la scorsa stagione, l'Empoli però vorrà proseguire nel suo buon campionato: viola avvertiti, il Franchi deve tornare un fortino.

2021/22 in casa - 19 partite: 13 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte. 41 punti

2022/23 in casa - 11 partite: 4 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte. 15 punti