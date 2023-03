MARCENARO, Con la Viola la decima in A. Quest'anno...

Domani alle ore 15 la Fiorentina sfiderà la Cremonese in trasferta e l'arbitro della sfida sarà Matteo Marcenaro. Primo incrocio per lui con i Viola, visto e considerato anche che tra la scorsa stagione e quella corrente ha arbitrato 9 partite in Serie A. Nella stagione 2021/2022 ha diretto solo 3 sfide e tutte sono finite in parità. Anche in questa stagione, nei sei match arbitrati, quattro volte il risultato finale è stato un pareggio.

Dati alla mano il fischietto di Genova ha assegnato 4 calci di rigore in Serie A, quasi uno ogni due partite. Due di questi sono stati assegnati nella famosa partita tra Juventus e Salernitana di questa stagione, finita al centro delle polemiche dopo il gol annullato ai bianconeri per fuorigioco di Milik, nonostante poi ci fosse Candreva a tenere tutti in gioco. In quell'occasione a finire sotto accusa fu però il Var, reo di non avere a disposizione le giuste immagini per segnalare l'offside all'arbitro.

Per quanto riguarda i cartellini, in Serie A ha estratto 46 volte quello giallo e ben 5 quello rosso, di cui una sola volta per doppia ammonizione. Anche in questo caso va precisato che due espulsioni arrivarono in occasione di Juventus-Salernitana (a Cuadrado e Fazio). Curiosità: nelle 9 partite arbitrate la squadra in trasferta non ha mai vinto.