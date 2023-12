LA FIORENTINA SI SCOPRE CINICA: ECCO I NUMERI DA INIZIO ANNO

FirenzeViola.it

Mancano solamente tre partite, per la precisione le gare contro Monza, Torino e Sassuolo, alla fine del girone di andata della Fiorentina e sono tanti i dati che colpiscono della squadra di Vincenzo Italiano in questa prima parte di stagione. Le partite giocate dai viola, tra campionato, Conference League e Coppa Italia, sono state 25 ed i gol messi a segno da Biraghi e compagni sono ben 43. Una media di 1,72 gol a gara. La Fiorentina, però, è terza in Serie A per un dato ben specifico.

Solo due squadre nel massimo campionato italiano riescono a sfruttare le proprie occasioni da gol più della formazione gigliata. Gli expected goals, infatti, sono un dato che misura la probabilità di un tiro di diventare un gol. Dall’analisi di centinaia di migliaia di tiri viene assegnato a ciascuno di essi un valore, che varia da 0 (0% impossibile segnare) a 1 (100% gol certo), a seconda del modello adottato. In base a certi criteri è possibile raggruppare i tiri scoccati in condizioni simili e dividendo quelli trasformati in rete sul numero totale si ottiene un valore compreso tra 0 ed 1 che è appunto l’expected goals. La Fiorentina, quindi, si trova nel podio tra le squadre italiane ad avere fatto più reti rispetto agli expected goals, ovvero quelle potenzialmente previste.

Al primo posto di questa speciale classifica troviamo l'Atalanta a +6,58, con 21,42 expected goals e 28 gol fatti, mentre al secondo posto la Roma a +6,04, con 21,96 expected goals e 28 gol fatti. Medaglia di bronzo, invece, per la Fiorentina che è a +5,83 expected goals e 25 gol fatti. All'ultimo posto troviamo l'Empoli, mentre la Juventus si trova in quindicesima posizione.