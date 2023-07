IKONÉ E UN FUTURO INCERTO: PER LA FIORENTINA NON È INCEDIBILE

Dall'ultima apparizione in campo lo scorso 2 giugno contro il Sassuolo alle voci di mercato sempre più insistenti: Jonathan Ikonè sembra ogni giorno più lontano da Firenze. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di un interesse da parte dell'AL Ettifaq per l'esterno francese e oggi Dazn parla invece di squadre della Ligue 1 che sarebbero alla finestra per l'ex Lille. In ogni caso la conferma di Ikonè in Viola per un'altra stagione appare tutt'altro che scontata.

Per la società gigliata il giocatore non è incedibile e offerte vicine ai 15 milioni (la stessa che la dirigenza viola pagò nel gennaio del 2022 per prelevarlo dal Lille) potrebbero bastare per lasciar partire l'esterno francese. Ad avvalorare questa ipotesi ci sono due fattori: in primis per una questione di liste, visto che l'ipotesi di una partenza di Sottil appare ad oggi remota considerando che il classe '99 è un prodotto del vivaio della Fiorentina e risulta fondamentale; in secondo luogo la finale di Praga, che non vide scendere in campo neanche per qualche minuto Jonathan Ikonè.

D'altro canto la Fiorentina non vuole farsi trovare impreparata e come riportato da Dazn l'ultimo candidato a sostituire il francese è Gabriel Sttrefezza del Lecce. Assieme a lui sempre vive le ipotesi Lukebakio (proposto ma valutato), Ngonge, Berardi e Orsolini.