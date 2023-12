BERTHOLD A RFV, Beste ha un grande mancino. Ruolo?

NOTIZIE DI FV STREFEZZA, FINITO NEL MIRINO DELLA FIORENTINA Non decolla la stagione di Gabriel Strefezza con la maglia del Lecce. Il capitano giallorosso non riesce ad incidere e spesso viene sostituito a gara in corso. Intanto, secondo quanto riporta SOS Fanta, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su di lui, chiedendo... Non decolla la stagione di Gabriel Strefezza con la maglia del Lecce. Il capitano giallorosso non riesce ad incidere e spesso viene sostituito a gara in corso. Intanto, secondo quanto riporta SOS Fanta, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su di lui, chiedendo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 dicembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi