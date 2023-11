BARAK, Con la società smentisce parole su Eriksen

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it è stata l'intervista concessa dal centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, a Flashscore. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Il gol nei tempi supplementari è stato il momento più bello con la maglia della Fiorentina e, insieme al mio debutto in Nazionale e alla progressione in Olanda fino ai quarti di finale degli Europei, una delle esperienze calcistiche più belle della mia carriera. I tifosi mi soprannominarono 'l'uomo di Basilea', quindi sono impresso nella memoria di molte persone". (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA).

Inoltre il calciatore ceco avrebbe anche parlato del suo periodo di difficoltà: "È iniziata in modo abbastanza innocente ed è finita con una polmonite bilaterale, ho avuto un versamento nei polmoni, che poi è arrivato al pericardio, sono stato ricoverato in ospedale. Ma all'epoca nessuno mi disse quanto fosse grave, cosa avrebbe potuto significare per la mia carriera futura. Ho scoperto solo più tardi che avrei potuto fare la fine di Christian Eriksen all'ultimo Europeo".

Parole che hanno costretto, prima la società gigliata (CLICCA QUI PER LA NEWS), e poi il calciatore stesso (CLICCA QUI PER LA NEWS), a smentire il tutto.