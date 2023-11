BARAK, La precisazione del club dopo le sue parole

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo le parole di Antonin Barak che a Flashscore avrebbe dato una ricostruzione della sua vicenda personale, che lo ha tenuto lontano sia dalla Nazionale che fuori dalla Fiorentina questa estate, la società viola ritiene la ricostruzione relativa alla parte medica totalmente errata e non corrispondente né nei tempi né nei contenuti a quanto realmente accaduto. E specifica che nonostante siano state messe tra virgolette nell'articolo quelle parole relative alla parte medica non sono state pronunciate dal giocatore.

La Fiorentina precisa infatti che per ragioni di privacy, ai tempi della situazione medica evidenziata, occorsa durante il periodo estivo di vacanza in una località estera, non ha reso pubblico il motivo della mancata idoneità, successivamente ottenuta lo scorso 22 agosto, trattandosi di patologia non riferibile ad eventi traumatologici sportivi o comunque assimilabili a quelli drammatici riferiti nell'intervista.