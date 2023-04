ZTL VIOLA, Domenica parte l'esperimento a C. di Marte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L’assessore Giorgetti e il presidente Pierguidi hanno spiegato attraverso il sito del Comune di Firenze l'inizio della ZTL Viola per le partite in casa della Fiorentina: “Una sperimentazione in attesa del provvedimento strutturale previsto nel piano di riqualificazione di Campo di Marte". Saranno previste più pattuglie della Polizia Municipale nella zona dello stadio in occasione degli eventi al Franchi.

È quanto hanno deciso nel corso di una riunione l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e il comandante della Polizia Municipale Francesco Passaretti: “Già dalla partita di domenica con la Sampdoria saranno presenti pattuglie dedicate alla prevenzione ed eventuale repressione della sosta selvaggia – spiegano l’assessore Giorgetti e il presidente Pierguidi -. Si tratta di una sperimentazione del provvedimento strutturale della Ztl viola prevista nel progetto di riqualificazione di Campo di Marte insieme alla linea tranviaria, al parcheggio scambiatore nell’area ferroviaria oltre che ai dispositivi dello Scudo Verde”.

Da domenica quindi gli agenti saranno in servizio due ore prima l’inizio dell’incontro in alcune zone adiacenti all’area di prefiltraggio dove spesso i veicoli vengono parcheggiati in modo irregolare occupando posti riservati ai residenti e ai disabili e creando intralcio alla circolazione anche dei mezzi di soccorso. In dettaglio sono tre le aree individuate: la zona di via del Campo di Arrigo comprese le vie traverse sul lato dell’area di prefiltraggio; la zona di via Lungo l’Affrico fino alla rotatoria di via Mamiani; l’area di via Centostelle fino a viale Volta.