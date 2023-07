FirenzeViola.it

Colpo vicino per l'Hellas Verona. Il club scaligero è vicino all'ingaggio di Jordi Mboula, attaccante spagnolo di 24 anni in arrivo dal Maiorca. Come raccolto da TMW, il calciatore sarà in città già oggi pomeriggio per cominciare la sua avventura con il suo nuovo club.