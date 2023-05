UDI-NAP, Scontri a fine gara: arrestato un tifoso ospite

Fonte: ANSA

(ANSA) - UDINE, 18 MAG - Un tifoso del Napoli è stato arrestato, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Udine, dagli agenti della Digos della Questura di Napoli, per invasione di campo e rissa aggravata dall'uso di strumenti atti ad offendere. Il tutto è accaduto durante i festeggiamenti dei tifosi della squadra di Spalletti sul campo e sugli spalti della Dacia Arena. Dall'attività investigativa della Digos di Udine era emerso che l'uomo, in violazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Napoli, aveva raggiunto la località friulana per assistere alla partita, introducendosi nell'impianto sportivo con false generalità e camuffandosi al momento dell'ingresso, per poi invadere il terreno di gioco al fischio finale e partecipare agli scontri tra opposte tifoserie. L'uomo è stato associato alla casa circondariale di Poggioreale. Sono in corso ulteriori accertamenti e indagini per individuare tutti i responsabili delle condotte illecite per gli ulteriori deferimenti all'autorità giudiziaria e provvedimenti amministrativi. (ANSA).