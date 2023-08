FirenzeViola.it

Termina 1-1 la gara tra Nizza e Villarreal, valida per la Sela Cup. Dopo un primo tempo molto bloccato, gli spagnoli sboccano il match con il gol di Ben Brereton Diaz al 51', al quale risponde però Sanson (55') con la rete che regala il pareggio al Nizza. Le due squadre si portano così a casa due punti, uno per il pareggio e uno per il gol segnato.