SAMP, Nominato nuovo Cda, Lanna resta presidente

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PRIMO CONTRATTO DA PRO PER LORENZO VIGIANI Lorenzo Vigiani - esterno classe 2004 della Fiorentina primavera - in queste ore ha siglato il suo primo contratto da professionista, estendendo il suo accordo con il club viola fino al 2025. NOTIZIE DI FV SUTALO, L'AJAX INCONTRA LA DINAMO MA NON C'È ACCORDO Tra i pezzi più letti sono gli sviluppi su Josip Sutalo, obiettivo della Fiorentina e non solo. Oggi infatti l'Ajax è andato a trattare il difensore croato direttamente a Zagabria con la Dinamo ma non c'è ancora accordo sulle cifre. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 agosto 2023.