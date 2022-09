RENZI, Con gli arbitri non ci si arrabbia mai. Ora...

Matteo Renzi ha parlato in esclusiva ai microfoni di Telelombardia della sua passione per la Fiorentina, all’indomani della sconfitta della Viola sul campo del Bologna: "Con gli arbitri non mi posso mai arrabbiare perché sono un ex arbitro, con la Fiorentina non ci si arrabbia mai… Però diciamo che ho vissuto lunedì migliori: la sconfitta con il Bologna proprio non ci voleva. Abbiamo fatto un preliminare di Conference da batticuore ma ce l’abbiamo fatta anche grazie alla parata di Terracciano, abbiamo sofferto l’emozione dell’inizio pareggiando contro la squadra lettone, ma credo che la Fiorentina possa e debba tornare ai livelli europei che le competono. Ero sindaco l’ultima volta che abbiamo partecipato alla Champions, ricordo l’emozione in trasferta con i miei figli ad Anfield quando Gilardino segnò il 2-1 all’ultimo minuto, sono un appassionato tifoso della Viola e spero che l’inizio di questo campionato possa migliorare e che in Conference si possa eguagliare Mourinho dello scorso anno".

Chi vince il campionato?

"Non lo dico, ma non lo sa nessuno".

Teme la Juventus?

"Ci sono 13 milioni di tifosi juventini, in campagna elettorale mai parlarne. È un campionato aperto, c’è anche la Juve che ha iniziato così e così, le milanesi ci sono e c’è anche il Napoli: è una bella gara tra le solite. Io sono del ‘75 e non ho mai visto vincere lo scudetto alla Fiorentina: se capita, non mi offendo. Ma non credo sia l’anno giusto…".