PASQUALIN, DV9? Non ho capito l'atteggiamento

Intervistato da TMW Radio, il procuratore Claudio Pasqualin, ha parlato così sulla questione Vlahovic: "Come va considerata l'uscita di Commisso? La definisco virile, la reazione di uno che nella vita i soldi se li è sudati, una risposta a un atteggiamento che non ho capito. Vado anche contro i miei interessi, ma spero che alla base della rottura con la Fiorentina non ci siano le commissioni elevate chieste dagli agenti. Questo fenomeni delle commissioni rimane irrisolto. Secondo la Fifa negli ultimi 5 anni sono usciti dal sistema calcio 3,5 miliardi di dollari per questo. La Federazione all'epoca bandì la figura del mediatore, oggi invece ha dato la possibilità di rappresentare tutte le parti, ha creato un mostro. Basterebbe ripristinare quella regola, dove il procuratore era solo quello e non il mediatore".