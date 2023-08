NIZ-FIO, Formazioni ufficiali: c'è Jovic, Terracciano ok

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle ore 14 si affronteranno Nizza e Fiorentina, gara amichevole valida per la Sela Cup (ieri i Viola sono usciti sconfitti per 2-0 contro il Newcastle, mentre i francesi hanno pareggiato 1-1 contro il Villarreal). Di seguito le formazioni ufficiali mandate in campo dai due allenatori.

NIZZA (3-4-3): Schmeichel; Lotomba, Rosario, Amraoui; Louchet, Beka Beka, Belahyne, Diop; Bounani, Guessand, Brahimi. All. Farioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Amatucci, Mandragora; Ikoné, Sabiri, Kouame; Jovic. All. Italiano.