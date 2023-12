MAN. UNITED, Ten Hag sempre più in bilico. Amrabat...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Erik Ten Hag è sempre più a rischio sulla panchina del Manchester United. L'eliminazione europea, secondo il The Sun potrebbe portare dei ribaltoni. Il nuovo socio, Jim Ratcliffe, che comprerà il 25% delle azioni, vorrebbe Graham Potter in panchina. Con un possibile esonero dell'attuale tecnico è possibile che ci possano essere anche delle rivoluzioni all'interno della rosa, e in questo senso, a rischio ci sarebbe anche Sofyan Amrabat.