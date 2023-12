LOTITO, Abrogazione DC distruggerà top club italiani

FirenzeViola.it

Il Senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato a notizie.com della decisione del Consiglio dei Ministri di cancellare la proroga, inserita nella bozza del Milleproroghe, del Decreto Crescita nella sua applicazione al calcio, con i club di Serie A che dal primo gennaio 2024 non potranno più utilizzare gli sgravi fiscali previsti dalla norma:

"Bella e grande fesseria che è stata fatta, vedranno che cavolo di errore è stato fatto, non va bene così anche perché lo Stato non incassa i soldi, se tu hai uno straniero che paga le tasse in Italia sarà meglio di uno che non viene e non le paga no? Voglio vedere chi viene adesso, grande idea...", le ironiche parole di Lotito. Il presidente biancoceleste poi continua: "In questo modo il nostro campionato perderà di competitività – ha spiegato Lotito a Notizie.com -, l’anno scorso ci sono state tre squadre in tutte e tre le finali europee, adesso voglio vedere che succederà, vorrà dire che le prossime squadre che andranno in Champions le indicherà l’Aic (Associazione italiana calciatori), sono loro che hanno fatto di tutto per farla soccombere, bravi bravi".