LAKTI, Segna e porta il Lecco in Serie B dopo 50 anni

C'è anche la firma di un ex Fiorentina nella giornata storica che il Lecco sta vivendo in questi istanti. Si tratta di Lakti, ex capitano della Primavera viola, che ha segnato il gol del momentaneo 2-1 (finale 3-1) contro il Foggia nella finale play off di Serie C. Il Lecco, dunque, battendo sia all'andata che al ritorno i pugliesi, vola in Serie B dopo 50 anni.