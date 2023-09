INT-FIO, Precedenti e confronto sull'inizio stagione

FirenzeViola.it

Buon avvio di campionato, molto regolare, da parte dell'Inter. La squadra di Inzaghi ha vinto le prime due partite di questa stagione ed è dunque a punteggio pieno. Non solo, è anche l'unica formazione nella massima serie a non aver ancora subito reti (doppio 2-0 inflitto a Monza e Cagliari) e quindi è riuscita già a collezionare due clean sheet.

Tre tempi molto positivi e 45 minuti sbagliati: la Fiorentina invece si è presentata così all'attuale torneo di Serie A. I 45 minuti sbagliati sono i secondi giocati col Lecce che è riuscito a rimontare da 2-0 sotto fino a portare via un punto a casa dei viola.

La tradizione a San Siro è molto chiara e parla di 49 vittorie dell'Inter a fronte delle 16 della Fiorentina: il riferimento è alle partite di campionato giocate nei tornei di A a girone unico. Nell'ultima volta che si affrontate queste due squadre a San Siro ha saputo però imporsi la compagine toscana, con il punteggio di 1-0 grazie al gol-partita di Bonaventura.

Sei gol segnati e cinque realizzatori diversi e tutto questo in due sole giornate, la squadra allenata da Italiano prova a candidarsi ad essere la cooperativa del gol di questo campionato. L'Inter invece ha concentrato il 75% delle proprie reti fin qui fatte su unico giocatore che è Lautaro Martinez (tre gol in due partite).

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

85 incontri disputati

49 vittorie Inter

20 pareggi

16 vittorie Fiorentina

161 gol fatti Inter

90 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1931/1932 Serie A Inter vs Fiorentina 1-1, 10° giornata

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2022/2023 Serie A Inter vs Fiorentina 0-1, 28° giornata