GILARDINO, Coi viola non mi è piaciuto il terzo gol

FirenzeViola.it

Nella sua conferenza stampa odierna, l'allenatore del Genoa Alberto Gilardino ha parlato anche della sconfitta del Grifone contro la Fiorentina, alla prima giornata di Serie A: "Mi aspettavo di essere un po' più avanti rispetto a quello che si è detto. Sono arrivati dei giocatori, come Haps che è arrivato oggi. Anche lui, come Messias, è tanto tempo che non gioca per un infortunio. Queste situazioni sono chiare. Io ho un'idea molto lucida e precisa del momento. La Serie A la conosco molto bene, ho sofferto per salvarmi e ho vinto. In questa settimana, a livello numerico, mi aspetto che la società intervenga ma per fare un esempio con Strootman squalificato avevo solo Jagiello in panchina. Non solo alibi ma è la realtà ed è normale che ci aspettiamo tutti che il mercato finisca e più in fretta possibile e credo che anche questa percezione che ho ce l'abbia anche la squadra. Per costruire un'identità di squadra ci vuole un po' di tempo, io ce l'ho chiara. E' fondamentale e determinante per me e per la squadra che ce l'abbia anche la società. Per i miei ragazzi non dormo la notte per trovare soluzioni. Con la Fiorentina ci sono state problematiche e possiamo fare meglio".

Cosa non ripetere della gara contro la Fiorentina?

"Non è facile per nessuno andare sotto così sul 2-0. Non mi è piaciuto il terzo gol, c'è da fare delle valutazioni di attenzione all'interno della gara, di capire i momenti della partita e questo lo devono dare i giocatori più esperti che ho in campo. Voglio che loro si prendano delle responsabilità in campo. Da Martinez, a Bani, Strootman o Retegui a seconda di chi giocherà domani".