FOTO, Oggi Kayode si è allenato insieme al gruppo

Michael Kayode è tornato in gruppo. Come è possibile vedere dal video dell'allenamento pubblicato dalla Fiorentina sul proprio sito, il terzino destro viola si allenato regolarmente con il resto dei compagni. Sembra quindi del tutto superato l'infortunio alla caviglia rimediato lo scorso 26 ottobre contro il Cukaricki. Il calciatore sarà quindi disponibile e arruolabile dal tecnico in vista della gara con il Milan. Il rientro, comunque sia, sarà graduale nei piani di tutti per evitare ricadute.