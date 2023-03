DE SIERVO, Tanti fan della A dal MENA grazie a 3 viola

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, è intervenuto a Leaders, uno dei più influenti e importanti summit mondiali dell’industria sportiva e del calcio, ad Abu Dhabi: "Da oggi parte il road show della Lega Serie A che durerà sei mesi e toccherà 5 continenti in vista del prossimo ciclo di vendita dei diritti audiovisivi. Questo l’annuncio che facciamo direttamente dal palco di Leaders, uno degli eventi internazionali di sport più importanti. A pochi metri da qua abbiamo aperto la nostra nuova sede, dopo New York nello scorso mese di maggio viviamo un altro momento storico e fondamentale per la nostra media company, per crescere e lanciarci nel futuro”.

Quanto è importante esportare il prodotto del calcio italiano nel Middle East (Medio Oriente, ndr)? “Il futuro passa anche da qui con una popolazione al 50% sotto i 25 anni, abbiamo oltre 30 milioni di fan della Serie A nel MENA (Middle East and North Africa) e calciatori come Amrabat nella Fiorentina, Maleh nel Lecce, Fares nella Lazio, Bennacer nel Milan, Zedadka nel Napoli, Bronn nella Salernitana, Sabiri e Leris nella Sampdoria, Harroui nel Sassuolo, Bourabia nello Spezia e Masina nell’Udinese. Stiamo lavorando con tutte le istituzioni sportive locali, mentre distribuiamo le nostre partite con la piattaforma OTT Starzplay e la TV lineare Abu Dhabi Media. Amplifichiamo il nostro calcio con la piattaforma Kooora, digital leader in lingua Araba con oltre 20 milioni di utenti unici al mese, e produciamo contenuti di grande qualità come il video lanciato oggi e prodotto con XDubai, eccellenza in questo territorio nell’entertainment".