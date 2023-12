CUCCHI, Fiorentina così in alto meriti di Italiano e società

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, la voce radio della RAI Riccardo Cucchi ha parlato di queste prime diciassette gare di campionato, citando anche i meriti della Fiorentina, di Italiano e della società, brava a programmare nonostante un budget inferiore rispetto alle altre big. Questo il suo pensiero: "Bologna quarto, Fiorentina quinta. Credo che le due squadre siano meritatamente così in alto grazie al lavoro serio di Thiago Motta e Italiano.

E naturalmente grazie al lavoro serio di due società non ricche ma capaci di programmare. Non sappiamo se a maggio Bologna e Fiorentina saranno ancora così in alto in classifica, ma in questo momento va dato atto alle due squadre di aver fatto davvero bene. Complimenti".